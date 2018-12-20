ليبيا تتعهد بتسديد ديونها لتونس خلال أيام قليلة

اجتمع وكيل وزارة الصحة بحكومة الوفاق محمد هيثم بوزير الصحة التونسي عبد الرؤوف الشريف خلال زيارة أجراها هيثم إلى تونس اطلع خلالها على نتائج لجان فحص وتدقيق ديون العلاج المترتبة على الدولة الليبية مقابل علاج المرضى الليبيين.

حيث قال وكيل وزارة الصحة الليبية:

“قد تم خلال اللقاء بحث سبل التعاون بين البلدين في الجانب الصحي في العديد من الملفات؛ والتي كان أبرزها الاستفادة من التجربة التونسية في مجال مراقبة وتوزيع الأدوية إلى جانب تنظيم القطاع الصحي الخاص”.