ليبيا تتقدم بالمشهد الرقابي العربي.. منصب رفيع في الأربوساي

أعلن ديوان المحاسبة الليبي توليه مهام نائب رئيس مجموعة عمل الرقابة على تكنولوجيا المعلومات التابعة للمنظمة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة “الأربوساي”، في خطوة تعكس تعزيز حضوره على المستويين العربي والإقليمي في مجالات الرقابة الحديثة.

ويأتي هذا التكليف ضمن جهود ديوان المحاسبة الليبي في تطوير قدراته المؤسسية والمهنية في مجال الرقابة على تكنولوجيا المعلومات، إلى جانب تعزيز دوره في دعم المبادرات الإقليمية الرامية إلى الارتقاء بممارسات التدقيق والرقابة على تقنيات المعلومات والتقنيات الناشئة.

وأكد ديوان المحاسبة الليبي في بيان له أنه يتقدم بالشكر والتقدير إلى الأمانة العامة للمنظمة وإلى الأجهزة الأعضاء على الثقة الممنوحة، مشيرًا إلى التزامه بالعمل المشترك بما يخدم أهداف مجموعة العمل، ويسهم في تعزيز المهنية والاحترافية وتطوير العمل الرقابي على المستوى العربي، بما يدعم جهود الحوكمة والشفافية والمساءلة.

ويُعد هذا التكليف إضافة جديدة إلى حضور ديوان المحاسبة الليبي في المؤسسات الرقابية العربية، في ظل توجه متزايد نحو تطوير أدوات الرقابة على الأنظمة الرقمية والتقنيات الحديثة، وتعزيز التكامل بين الأجهزة العليا للرقابة في المنطقة العربية.