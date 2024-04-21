ليبيا تتقدم بمبادرات مهمة للاجتماع التحضيري لمؤتمر وزراء الشباب الإفريقي

كشفت وكيل وزارة الشباب لشؤون التخطيط والتطوير، رندة غريب، ان ليبيا تقدمت بمبادرات لصالح الشباب الافريقي بينها إنشاء شركة للتحول الرقمي خاصة بالشباب، وانشاء اتحاد لجمعيات بيوت الشباب بدول التجمع.

جاء ذلك خلال انطلاق اجتماعات خبراء تجمع دول الساحل والصحراء، المعنيين بالشباب، في العاصمة طرابلس اليوم الأحد، تحضيرا للاجتماع الوزاري الرابع لوزراء الشباب بدول التجمع خلال اليومين القادمين.

واعرب الامين التنفيذي لتجمع دول الساحل والصحراء “أدو الحجي أبو”، في مستهل الاجتماع عن شكره لدولة ليبيا ومؤسساتها، على ما وفرته من امكانيات لإنجاح اجتماعات مؤسسات وهياكل التجمع، التي كان آخرها اجتماع وزراء العمل والاتفاق على عقد اجتماع لوزراء الثقافة خلال مايو القادم.

وأشار “أبو” إلى أن المتغيرات المناخية ، والبطالة والأوبئة وتزايد النمو السكاني ونقص التنسيق، تعد من المشاكل التي تواجه الشباب برغم ان القارة تملك ثروات عديدة منها الشباب.

ودعا الامين التنفيذي، الى وضع برنامج ملموس وقابل للتنفيذ فيما يتعلق بالبرامج والخطط المتعلقة بمستقبل شباب التجمع، واشراك الشباب في صنع القرار وتوفير الأدوات التي يحتاجونها لضمان تحول اقتصادي واجتماعي، وطرح المبادرات والمقترحات التي تهدف الى حل مشاكل الهجرة والحد منها.

ولفتت غريب في كلمتها، إلى أن دول التجمع تضم اكبر نسبة من الشباب، وهم في امس الحاجة للعناية والاهتمام وحمايتهم من المؤثرات الخارجية، معتبرة ذلك مسؤولية تاريخية ووطنية تلزم الجميع الخروج من هذا الاجتماع بقرارات وخطط واقعية قابلة للتنفيذ.

وسيناقش المشاركون في الاجتماع العديد من الملفات الهامة منها التغيرات المناخية ، والبطالة والاوبئة وتزايد النمو السكاني و تعزيز الجهود بين الشباب في مجالات التعليم ، والصحة ، والبطالة.