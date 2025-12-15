ليبيا تتولى رئاسة «المنظمة العربية للطاقة».. إطلاق هوية جديدة!

عقد مجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول (أوابك) اجتماعه الخامس عشر بعد المائة في دولة الكويت بتاريخ 14 ديسمبر 2025، برئاسة وزير النفط الكويتي طارق سليمان الرومي، وبحضور وزراء الطاقة والبترول للدول الأعضاء، حيث توصل المجلس إلى عدة قرارات وتوصيات مهمة لتعزيز عمل المنظمة ومبادراتها الاستراتيجية.

واعتمد المجلس مشروع الميزانية التقديرية للمنظمة لعام 2026، مع الاطلاع على مستجدات مشروع تطوير أعمال أوابك وإعادة هيكلتها، مشيدًا بالتقدم المحرز والدعم المقدم من الدول الأعضاء، وكلف الأمانة العامة بمتابعة تنفيذ المبادرات الاستراتيجية واستكمال إجراءات التصديق على تعديلات الاتفاقية، تمهيدًا لإطلاق الهوية الجديدة للمنظمة تحت مسمى “المنظمة العربية للطاقة”.

كما ثمّن المجلس جهود الدول الأعضاء في تفعيل مبادرة الشرق الأوسط الأخضر وتبني الاقتصاد الدائري للكربون، وأكّد على مواصلة الأمانة العامة التنسيق الفني بين الدول وفريق العمل في المملكة العربية السعودية لتعزيز التعاون ودعم تنفيذ الأولويات الإقليمية.

وأعلن المجلس أسماء الفائزين بجائزة أوابك للبحث العلمي لعام 2024 في مجال “الطاقات الجديدة والمتجددة”، حيث بلغت قيمة الجائزة الأولى 10,000 دينار كويتي والثانية 7,000 دينار كويتي، بعد الاطلاع على نتائج التحكيم النهائي للبحوث المقدمة.

وفيما يتعلق بالتقرير السنوي الرابع والخمسين لنشاط الشركات العربية المنبثقة عن المنظمة، أشاد المجلس بالنتائج المالية والتوسعات التي حققتها هذه الشركات، مؤكدًا أهمية استمرار الأمانة العامة في عقد الاجتماعات التنسيقية وتعزيز العلاقة مع الشركات وتقديم الدعم اللازم لها، إضافة إلى متابعة الدراسات الفنية والاقتصادية والأوضاع البترولية العالمية وشؤون البيئة وتغير المناخ.

وقرر المجلس تعيين خالد العتيبي أمينًا عامًا لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول لمدة ثلاث سنوات، اعتبارًا من أول مارس 2026، كما قدّم وزراء المنظمة التهاني لدولة ليبيا بمناسبة توليها رئاسة الدورة القادمة لمجلس الوزراء والمكتب التنفيذي للمنظمة لمدة عام، اعتبارًا من 1 يناير 2026.

وتعد منظمة أوابك من أبرز المنظمات الإقليمية في قطاع الطاقة العربية، وتركز على تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في مجالات النفط والغاز والطاقة المتجددة، بما يسهم في دعم الاقتصاد الإقليمي وتحقيق التنمية المستدامة، وتحمل رئاسة ليبيا للمنظمة أهمية استراتيجية في تعزيز حضورها الإقليمي والمساهمة في صياغة السياسات الطاقية المشتركة.

