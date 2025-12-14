ليبيا تتولى رئاسة مجلس وزراء «أوابك» والمكتب التنفيذي للمنظمة

شارك وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية في أعمال الاجتماع الخامس عشر بعد المائة لمجلس وزراء منظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول أوابك، الذي عُقد اليوم في دولة الكويت، بحضور وزراء الدول الأعضاء.

وشهد الاجتماع التأكيد على مواصلة المنظمة جهود تطوير أوابك وإعادة هيكلتها، تمهيدًا لإطلاق هويتها الجديدة تحت مسمى «المنظمة العربية للطاقة»، بما يعزز دورها الإقليمي ويواكب التحولات العالمية في قطاع الطاقة.

وأعلن المجلس أسماء الفائزين بجائزة أوابك للبحث العلمي لعام 2024 في مجال الطاقات الجديدة والمتجددة، دعمًا للبحث العلمي والابتكار في مجالات الطاقة المستدامة.

وفي خطوة تعكس الثقة بالدور الليبي، هنأ مجلس وزراء أوابك ليبيا بتولي رئاسة الدورة القادمة للمجلس والمكتب التنفيذي للمنظمة اعتبارًا من 1 يناير 2026.

كما اعتمد المجلس تعيين خالد العتيبي أمينًا عامًا لمنظمة أوابك لمدة ثلاث سنوات اعتبارًا من مارس 2026، دعمًا لمسار التطوير المؤسسي للمنظمة.