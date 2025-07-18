ليبيا تتوّج أبطالها في الدورة التاسعة من «تحدي القراءة العربي»

شهد وزير التربية والتعليم المكلّف بحكومة الوحدة الوطنية، المهندس علي العابد، أمس الخميس، الحفل الختامي للدورة التاسعة من تحدي القراءة العربي، والذي احتضنه فندق كورنثيا بالعاصمة طرابلس، بحضور وكلاء الوزارة، ورؤساء المصالح والمراكز، ومديري الإدارات، والمنسقين المحليين، إضافة إلى الطلبة المشاركين وذويهم من مختلف أنحاء ليبيا.

وتُوِّجت التلميذة نهى طه عبدالسلام من مدرسة “حلم الأطفال” بأجدابيا بالمركز الأول على مستوى ليبيا، فيما نال مؤيد الحق علي الزين من مدرسة “ابن سينا” بمصراتة، المركز الأول عن فئة ذوي الهمم، من بين 1500 مشارك ومشاركة، و100 من فئة ذوي الهمم، يمثلون 346 مدرسة من مختلف المناطق.

وأكد الوزير في كلمته أن المبادرة تُعد من أبرز الفعاليات التربوية والثقافية التي تشجع الطلبة على القراءة وتعزز مهارات التفكير، مشيدًا بجهود المعلمين، والمراقبين، والمنسقين، وأولياء الأمور، الذين ساهموا في تحقيق هذا النجاح، ومثمنًا المشاركة الفاعلة والمتميزة لفئة ذوي الهمم.

و شمل الحفل أيضًا تكريم عدد من المشاركين والجهات المتميزة في تنفيذ المبادرة:

المشرف المتميز: بشير محمود التركي – منسق المنطقة الشرقية (ج)

المدرسة المتميزة: مدرسة قراقرة الإعدادية – مراقبة الغريفة

المراقبة المتميزة: مراقبة التربية والتعليم – صبراتة

قائمة العشرة الأوائل– الفئة العامة:

1. نهى طه عبدالسلام – مدرسة حلم الأطفال – اجدابيا

2. عاتكة نوري حفيظ – مدرسة عطاف – صرمان

3. ريهام محمد التهامي – مدرسة ابن الهيثم – مزدة

4. ندى الشيخ سيدي محمد – مدرسة القدس – سبها

5. دانة العوكلي – مدرسة زاد المعارف – القيقب

6. عائشة عبدالسلام بنين – مدرسة الجفرة – الجفرة

7. زينب نورالدين الشلوي – مدرسة فاطمة الزهراء – مصراتة

8. سالم ونيس المبروك – مدرسة الشهيد امحمد الباعور – توكرة

9. نبيلة كوكو صندا أبا علي – مدرسة أوباري المركزية – أوباري

10. شذى محمد البوسيفي – مدرسة شموع العلم – حي الأندلس

فئة ذوي الهمم– الثلاثة الأوائل:

1. مؤيد الحق علي الزين – مدرسة ابن سينا – مصراتة

2. الهاين جمعة الهاين – جمعية السراج المنير للمكفوفين – طبرق

3. مريم عبدالمالك أمين – مركز التدخل المبكر – تاجوراء

من جهته، أشار المنسق الوطني للمبادرة، الدكتور علي قنون، إلى أن الدورة الحالية سجلت ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد المشاركين مقارنة بالمواسم السابقة، مما يعكس تعاظم ثقافة القراءة بين الطلاب في مختلف المناطق.

واختتمت فعاليات الحفل وسط أجواء احتفالية مبهرة، أكدت خلالها وزارة التربية والتعليم التزامها بمواصلة دعم المبادرات التربوية التي ترعى المواهب، وتعزز من مكانة اللغة العربية والهوية الثقافية في صفوف الأجيال القادمة.