التزام ليبي بنزع «الأسلحة النووية».. تحسين حياة البشر بالعالم

ألقى وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، كلمة دولة ليبيا أمام الاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة، بمناسبة اليوم الدولي لإزالة الأسلحة النووية.

وفي مستهل كلمته، أعرب الباعور عن تقديره لجهود رئاسة الجمعية العامة والأمانة العامة في تنظيم هذا الاجتماع الهام، الذي يهدف إلى تعزيز التزام المجتمع الدولي بنزع الأسلحة النووية، مشيراً إلى أن ليبيا اختارت بشكل طوعي أن تكون جزءاً من هذا المسعى من خلال التخلي عن برامج أسلحة الدمار الشامل.

وأكد أن ليبيا تؤمن بأن الأمن الحقيقي لا يتحقق عبر الأسلحة الفتاكة، بل من خلال تعزيز التعاون الدولي وبناء الثقة المتبادلة، مشدداً على أن السلم والأمن الدوليين لا ينفصلان عن التنمية المستدامة والعدالة الاجتماعية.

كما جدد تأكيد حكومة الوحدة الوطنية على أهمية تقليص الإنفاق على التسلح لتوجيه الموارد نحو تلبية احتياجات الشعوب في مجالات الصحة والتعليم والبنية التحتية.

وأضاف أن هذا التوجه يساهم في تحقيق أهداف مشتركة من شأنها تحسين حياة البشر في مختلف أنحاء العالم.

وفي سياق متصل، أوضح الباعور أن ليبيا تسعى لتعزيز معاهدة عدم الانتشار النووي وتكثيف الجهود لتفعيل معاهدة الحظر الشامل للتجارب النووية.

كما أشار إلى أهمية الاستفادة من التجارب الناجحة مثل معاهدة “بليندايا”، التي جعلت من القارة الإفريقية منطقة خالية من الأسلحة النووية، ودعا إلى تبني هذه النماذج في مناطق أخرى حول العالم.

في ختام كلمته، أكد أن دولة ليبيا مستعدة لمواصلة التعاون البناء مع الدول الأعضاء والشركاء الدوليين، لتحقيق الهدف السامي المتمثل في القضاء التام على الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى، من أجل بناء عالم أكثر أمناً وإنصافاً للأجيال القادمة.