وفد حكومي يُجري سلسلة اجتماعات هامّة في واشنطن

أجرى وفد حكومة الوحدة الوطنية المتواجد في العاصمة الأمريكية واشنطن، سلسلة اجتماعات هامة مع عدد من المسؤولين الأمريكيين، بهدف تعزيز الشراكات الدولية وتطوير القطاعات الحيوية في ليبيا.

وبحسب ما أفادت منصة “حكومتنا”، فقد التقى الوفد مستشار الأمن القومي لشمال أفريقيا في البيت الأبيض دايفد لينفيلد، “لمناقشة ملفات حيوية، شملت رؤية الحكومة الليبية لتحفيز عودة الشركات الأجنبية إلى ليبيا، وتطوير البنية التحتية لقطاعي الطيران والنفط، إضافة إلى جهود المؤسسة الوطنية للنفط لزيادة الإنتاج”.

كما بحث الجانبان “برنامج الحكومة لتنسيق السياسات الاقتصادية “التجارية والنقدية والمالية” عبر المجلس الأعلى للسياسات الاقتصادية، وملف إعادة افتتاح السفارة الأمريكية في طرابلس، وسبل تمويل المشروعات الاستراتيجية وتوفير ضمانات الاستثمار”.

وفي اجتماع آخر، اجتمع الوفد مع نائب وزير الخارجية الأمريكي لشؤون إفريقيا والشرق الأوسط جوشوا فولز، حيث ركزت المناقشات على “تعزيز التعاون في مجال الطاقة، مع التركيز على عودة الشركات النفطية الأمريكية للاستثمار في تطوير البنية التحتية لقطاع النفط والغاز الليبي، بما يساهم في دعم الاقتصاد الليبي وتحقيق أهداف التنمية”.

وتأتي هذه الاجتماعات في إطار جهود حكومة الوحدة الوطنية لتعزيز التعاون الدولي وتطوير القطاعات الحيوية، وصولاً إلى تحقيق التنمية المستدامة في ليبيا.