ليبيا تحبط محاولة تهريب مهاجرين إلى إيطاليا وتحرر محتجزين مصريين

أعلن جهاز البحث الجنائي، إحباط محاولة تهريب مهاجرين غير شرعيين من مدينة أمساعد إلى إيطاليا، بعد مداهمة مخزن كان يُستخدم لاحتجاز عدد من المهاجرين المصريين في ظروف إنسانية صعبة.

وبحسب الجهاز، أسفرت المداهمة عن تحرير عدد من المهاجرين، جرى نقلهم إلى مقر الجهاز في مدينة أمساعد، حيث تلقوا الرعاية الصحية والغذائية العاجلة، فيما باشرت السلطات التنسيق مع جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية لترحيلهم عبر منفذ أمساعد البري.

يذكر أن ليبيا تُعد نقطة عبور رئيسية للمهاجرين المتجهين نحو أوروبا، وكثفت أجهزة الأمن من حملاتها مؤخرًا، حيث أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة الشهر الماضي، ضبط مهاجرين غير شرعيين قرب الحدود مع الجزائر.

جهاز بحث جنائي فرع أمساعد يحبط محاولة تهريب مهاجرين وينقذ أرواحاً من قوارب الموت. بناءً على معلومات دقيقة من وحدة… تم النشر بواسطة ‏جهاز البحث الجنائي ليبيا‏ في الجمعة، ٢٧ يونيو ٢٠٢٥