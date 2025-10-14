ليبيا تحتضن منتدى «LAIGF25» بمشاركة وزراء الطاقة الأفارقة والدوليين

أعلنت وزارة النفط والغاز في حكومة الوحدة الوطنية عن انعقاد منتدى ليبيا أفريقيا الدولي للغاز 2025 (LAIGF25) في فندق جي دبليو ماريوت بمدينة طرابلس يومي 6 و7 ديسمبر 2025.

ويأتي المنتدى معتمدًا رسميًا من قبل منتدى الدول المصدّرة للغاز (GECF)، والمؤسسة الوطنية للنفط (NOC).

ويهدف المنتدى إلى جمع وزراء الطاقة والنفط من مختلف الدول الأفريقية، بالإضافة إلى قادة من المؤسسة الوطنية للنفط، ومشغّلين دوليين من أفريقيا، وأوروبا، والشرق الأوسط، لبحث استراتيجيات الغاز الطبيعي وتحقيق التعاون المشترك في مجال الطاقة.

أبرز مميزات المنتدى

* لقاءات مباشرة مع وزراء الطاقة والنفط الأفارقة الذين يقودون استراتيجيات الغاز الوطنية.

* استكشاف مشاريع البنية التحتية للغاز وفرص الاستثمار والشراكات بين القطاعين العام والخاص.

* مشاركة في جلسات رفيعة المستوى حول تسويق الغاز، تمويل البنية التحتية، الابتكار، والاستدامة.

* ليبيا تعد جسرًا استراتيجيًا بين أفريقيا وأوروبا، مما يعزز من فرص التعاون والتجارة في قطاع الطاقة.

هذا ويعقد المنتدى من 6-7 ديسمبر القادم، في فندق جي دبليو ماريوت، طرابلس، ليبيا.