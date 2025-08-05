ليبيا تحتفي بكفاءاتها الدبلوماسية.. تكريم المتقاعدين من السلك الخارجي

شارك الطاهر الباعور، وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، في الاحتفالية الأولى لتكريم الدبلوماسيين المتقاعدين وأعضاء السلك الدبلوماسي المتوفين، والتي أُقيمت بموجب قرار من رئيس الوزراء ووزير الخارجية المكلّف.

وجاءت الاحتفالية تقديرًا للجهود التي بذلها الدبلوماسيون خلال سنوات خدمتهم، وما ساهموا به في تمثيل الدولة وتعزيز حضورها الإقليمي والدولي.

وحضر الفعالية عدد من الدبلوماسيين المتقاعدين، وأهالي الدبلوماسيين المتوفين، إلى جانب مديري الإدارات في الوزارة وعدد من الضيوف.

وتخلل الحفل كلمات عبّرت عن التقدير والعرفان للدور الوطني الذي أداه هؤلاء الدبلوماسيون، كما تم توزيع دروع تذكارية وهدايا رمزية تكريمًا لمسيرتهم المهنية.

وتعكس المبادرة حرص الحكومة ووزارة الخارجية على تكريم الكفاءات التي خدمت البلاد بإخلاص، وتأكيدًا على أهمية الوفاء لمن ساهموا في بناء وتطوير العمل الدبلوماسي في ليبيا.