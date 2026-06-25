ليبيا تحجز مقعداً قيادياً في «الاتحاد الإفريقي» لعام 2026

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية اعتزازها بانتخاب ليبيا لشغل منصب النائب الثالث لرئيس الاتحاد الأفريقي لعام 2026، معتبرةً أن هذا الاستحقاق يعكس حجم الثقة التي تحظى بها الدولة الليبية لدى الدول الأعضاء، ويؤكد مكانتها المتقدمة ودورها المتنامي في دعم مسيرة العمل الأفريقي المشترك وتعزيز التعاون بين دول القارة.

وقالت الوزارة، في بيان صادر عن مكتب الإعلام والصحافة، إن ليبيا تتقدم بخالص الشكر والتقدير إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأفريقي، وإلى دول إقليم شمال أفريقيا على وجه الخصوص، نظير ما قدمته من دعم وثقة أسهما في حصولها على هذا المنصب ضمن هيئة مكتب رئاسة الاتحاد الأفريقي، وما يرتبط به من عضوية ومشاركة في اللجان الرئاسية والفنية والهياكل التابعة للاتحاد.

وأكدت الوزارة أن ليبيا تنظر إلى هذا الاستحقاق بوصفه مسؤوليةً وطنيةً وقاريةً، مشددةً على التزامها بالعمل الوثيق والبنّاء مع رئاسة الاتحاد الأفريقي وأعضاء هيئة المكتب وكافة الدول الأعضاء، بما يعزز وحدة الصف الأفريقي ويرسخ مبادئ التضامن والتكامل، إلى جانب مواصلة الجهود المشتركة لمواجهة التحديات السياسية والأمنية والاقتصادية والتنموية التي تواجه القارة.

وأوضحت أن هذه العضوية تكتسب أهميةً خاصةً في ظل تولي ليبيا رئاسة اتحاد المغرب العربي ورئاسة قدرة إقليم شمال أفريقيا لحفظ السلم، مستندةً إلى ما يمتلكه الإقليم من ثقل سياسي وخبرة متراكمة في دعم جهود السلم والأمن والتنمية على المستوى القاري.

وأضافت أن ليبيا تتطلع إلى توظيف عضويتها في هيئة مكتب الرئاسة لتعزيز التنسيق والتشاور بشأن القضايا المدرجة على أجندة الاتحاد الأفريقي، بما يخدم المصالح المشتركة للدول الأفريقية ويعزز حضور القارة على الساحة الدولية.

وجددت الوزارة تأكيدها بأن الاتحاد الأفريقي يمثل الإطار الجامع لتحقيق تطلعات الشعوب الأفريقية نحو التنمية والاستقرار والازدهار، معربةً عن حرص ليبيا على الإسهام الفاعل في تعزيز كفاءة مؤسسات الاتحاد ودعم مسارات الإصلاح والتطوير المؤسسي، بما يرفع من قدرة المنظمة القارية على الاستجابة للأولويات والتحديات التي تواجه القارة بفاعليةٍ أكبر.

كما شددت على أن العمل الأفريقي سيبقى في صدارة أولويات السياسة الخارجية الليبية، انطلاقاً من انتماء ليبيا الأفريقي وإيمانها بأهمية التضامن والتكامل بين دول القارة، بما يدعم تحقيق أهداف أجندة أفريقيا 2063 ويسهم في بناء مستقبل أكثر أمناً واستقراراً وازدهاراً للشعوب الأفريقية.

ويأتي انتخاب ليبيا لهذا المنصب في وقت يشهد فيه الاتحاد الأفريقي جهوداً متواصلة لتعزيز العمل المشترك بين دول القارة ودفع مسارات التنمية والاستقرار، وسط تحديات سياسية واقتصادية وأمنية متزايدة تتطلب تنسيقاً أكبر بين المؤسسات الإقليمية والدول الأعضاء.