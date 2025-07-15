ليبيا تحدد الأول من أغسطس يوماً لتكريم الدبلوماسيين المتقاعدين والمتوفين

أصدر رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي المكلّف بحكومة الوحدة الوطنية، القرار رقم 310 لسنة 2025، باعتماد يوم 1 أغسطس من كل عام يوماً لتكريم موظفي وزارة الخارجية والتعاون الدولي من المتقاعدين والمتوفين، تقديراً لجهودهم وإسهاماتهم في خدمة الوطن والدبلوماسية الليبية

وأكدت الوزارة في بيان صدر من طرابلس بتاريخ 15 يوليو 2025، أن هذا القرار يأتي عرفاناً بعطاء هؤلاء الدبلوماسيين الذين واصلوا مسيرة الآباء المؤسسين، وتركوا بصمات واضحة في العمل الدبلوماسي والسياسي والقنصلي داخل البلاد وخارجها، مضيفة أن التقاعد لا يعني نهاية العطاء، بل بداية لمرحلة جديدة لنقل الخبرات إلى الأجيال القادمة وترسيخ أرشيف غني يُحتذى به.

ويهدف هذا اليوم السنوي إلى تعزيز قيم الوفاء والتقدير، وترسيخ التواصل بين الأجيال، وتكريم المخلصين الذين قدموا عصارة جهدهم لخدمة ليبيا وشعبها.