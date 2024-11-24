ليبيا تحرز ذهبيتين وفضية في بطولة «الجيت كون دو» العربية بمصر

حقّق المنتخب الليبي لرياضة “الجيت كون دو” إنجازًا كبيرًا في بطولة المنتخبات والأندية العربية التي اختتمت يوم السبت،على استاد القاهرة المغطى، حيث حصد العديد من الميداليات في منافسات البطولة.

وتمكن المنتخب الليبي من تحقيق ميداليتين ذهبيتين عبر اللاعب عبد المعين البوسيفي، فيما فاز اللاعب هشام الريشي بميداليتين ذهبية وفضية في منافسات الوزن المفتوح. كما أضافت اللاعبة هند الزوي ميدالية ذهبية جديدة للمنتخب.

وفي ختام البطولة، قام الاتحاد العربي لرياضات “الجيت كون دو” بتكريم عدد من الشخصيات البارزة التي أسهمت في تطوير اللعبة، من أبرزهم المدرب أحمد الزيداني، مؤسس رياضة “الجيت كون دو” في ليبيا، ونائبه عبد السلام الجازوي، تقديرًا لجهودهما في تطوير هذه الرياضة في البلاد.