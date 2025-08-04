الفريق الليبي يختتم مشاركته في «أولمبياد المعلوماتية».. تحقيق المركز الرابع عربياً وإفريقياً

اختتم الفريق الليبي مشاركته في الأولمبياد الدولي للمعلوماتية (IOI 2025)، الذي استضافته هذا العام دولة بوليفيا، بمشاركة أكثر من 90 دولة من مختلف أنحاء العالم.

وشارك في تمثيل ليبيا الطالبان موسى أبوبكر موسى والبراء خالد عبدالجليل، بعد فوزهما بالمركزين الأول والثاني في المنافسات الوطنية التي نظمتها اللجنة العلمية للأولمبياد الليبي للمعلوماتية نهاية يونيو الماضي.

وتمكن الفريق الليبي من تحقيق المركز الرابع على المستوى العربي والأفريقي، في واحدة من أعرق المسابقات العلمية الدولية في مجال المعلوماتية والبرمجة.

وتأتي هذه النتيجة لتعزز من حضور ليبيا في المحافل العلمية الدولية، لا سيما بعد إحراز الطلاب الليبيين أربع ميداليات برونزية خلال مشاركتهم في أولمبياد شمال أفريقيا للمعلوماتية، الذي أُقيم في الجزائر في أبريل الماضي، بتنظيم من الأكاديمية الأفريقية للأولمبياد.