ليبيا تحصد ذهبيتين في الإمـارات.. وأبطال «الكراسي المتحركة» يتـألقون جنوب إفريقيا

حقق المنتخب الوطني الليبي “لكرة السلة للكراسي المتحركة”، تحت 23 سنة فوزاً مستحق على نظيره المنتخب الكيني بنتيجة 34-19 وذلك في افتتاح منافسات بطولة أفريقيا التي تستضيفها جنوب أفريقيا والمؤهلة إلى بطولة العالم البرازيل 2025.

وبحسب وزارة الرياضة، في حكومة الوحدة الوطنية، “قدم المنتخب الليبي مستوى كبير ومتميز خلال هذه المباراة وأظهر أبطالنا مهارة عالية عكست استعدادهم الجيد وإمكانياتهم الفنية الكبيرة”.

ذهبيتان عـربيتان للـيبيا في مـنافسات كـأس الـعرب للـتايكـواندو بالإمـارات

توج أبطال المنتخب الليبي، بقلادتين ذهبيتين في افتتاح منافسات بطولة كأس العرب- الفجيرة 2025 عن طريق البطل عبدالرحمن يحيى الذي حقق ذهبية فئة الشباب وزن تحت 68 كغ، بينما توج البطل محمد_عطيوة بذهبية فئة الشباب وزن تحت 63 كغ.