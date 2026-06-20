ليبيا تحصد منصباً قيادياً عربياً في قطاع «الاتصالات والتكنولوجيا»

أعلنت الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية مشاركة دولة ليبيا في أعمال الدورة التاسعة والعشرين للمجلس التنفيذي للمنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات، والدورة الثانية والعشرين للجمعية العامة للمنظمة، اللتين عُقدتا يومي 16 و17 يونيو الجاري في الجمهورية التونسية، بمشاركة الدول العربية الأعضاء وعدد من المؤسسات والجهات المتخصصة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وبحسب الهيئة، ناقشت الاجتماعات مجموعة من الملفات الاستراتيجية المتعلقة بمستقبل قطاع الاتصالات والتكنولوجيا في العالم العربي، من بينها تعزيز التعاون المشترك في مجالات التحول الرقمي والابتكار والتقنيات الحديثة، إلى جانب استعراض أبرز إنجازات المنظمة خلال الفترة الماضية.

كما شهدت الاجتماعات اعتماد خطة عمل المنظمة وموازنتها للفترة 2027-2028، وإقرار عدد من المبادرات الهادفة إلى دعم التنمية الرقمية وتعزيز بناء اقتصاد معرفي عربي أكثر تكاملًا واستدامة.

وأكدت الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية، في كلمة ألقتها خلال أعمال الدورة، تقديرها للدور الذي تضطلع به المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات في دعم العمل العربي المشترك، وتعزيز التنسيق والتعاون بين الدول الأعضاء لمواكبة التحولات المتسارعة التي يشهدها قطاع التكنولوجيا والاتصالات عالميًا.

وشددت الهيئة على حرص ليبيا على توسيع مشاركتها في برامج ومبادرات المنظمة، ودعم الجهود الرامية إلى تطوير البنية الرقمية العربية، وتنمية القدرات البشرية، وتبادل الخبرات والتجارب، وتعزيز الشراكات الاستراتيجية بما يخدم مصالح الدول العربية ويواكب متطلبات التحول الرقمي العالمي.

وخلال أعمال الدورة، جُددت الثقة في التشكيلة الحالية للمجلس التنفيذي للمنظمة لولاية جديدة برئاسة دولة فلسطين، فيما أُسند منصب نائب رئيس المجلس التنفيذي إلى دولة ليبيا، في خطوة تعكس تقدير الدول الأعضاء لدور ليبيا ومساهماتها في دعم أنشطة المنظمة ومشروعاتها.

وأعربت الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية عن تقديرها للثقة التي حظيت بها ليبيا عبر تجديد عضويتها في المجلس التنفيذي للمنظمة خلال المرحلة المقبلة، مؤكدة مواصلة العمل لتعزيز التعاون العربي في مجالات الاتصالات والتحول الرقمي، والمساهمة في بناء مستقبل رقمي عربي قائم على التكامل والتنمية المستدامة.

هذا وتُعد المنظمة العربية لتكنولوجيات الاتصال والمعلومات إحدى المؤسسات العربية المتخصصة في دعم التعاون بين الدول العربية في مجالات الاتصالات والتحول الرقمي والتقنيات الحديثة، وتعمل على تطوير السياسات المشتركة وتعزيز الابتكار الرقمي وبناء اقتصاد معرفي عربي قادر على مواكبة المتغيرات التكنولوجية العالمية.