ليبيا تحصل على حكم قضائي ضد شركة إيست إيرون زيمون

أعلنت إدارة القضايا بالدولة الليبية، حصولها على حكم قضائي نهائي من محكمة استئناف باريس يلغي حكما آخر صادر عن القضاء الصربي لصالح شركة إيست إيرون زيمون ضد ليبيا.

وذكرت إدارة القضايا أن شركة زيمون، كانت قد حصلت على حكم بإلزام وزارة الدفاع الليبية، دفع مبلغ 10 ملايين يورو لمصلحتها، قبل أن تقدم إدارة القضايا طعنا في الحكم.

وتابعت إدارة القضاء أن الأحكام السابقة التي حصلت عليها الشركة، كانت مبنية على إجراءات باطلة، مشيرة إلى أن الحكم الجديد وهو نهائي، يلزم الشركة بدفع مبلغ قدره 20 ألف يورو لمكتب المحاماة.