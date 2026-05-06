ليبيا تحقق إنجازاً صحياً.. القضاء على «مرض التراكوما»

استقبل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة وفدًا من منظمة الصحة العالمية، ضم المدير الإقليمي لإقليم شرق المتوسط حنان بلخي، والمدير القطري للمنظمة أحمد زويتن، والمستشار الأول هشام البري، وذلك بحضور وزير الصحة محمد الغوج، والمستشار المالي لرئيس الوزراء محمد الشهوبي، وأمين عام ديوان مجلس الوزراء عادل ظويهر.

وخلال اللقاء، سلّم وفد المنظمة درعًا تكريميًا لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، بمناسبة الإعلان الرسمي الصادر عن منظمة الصحة العالمية بخلو ليبيا من مرض التراكوما، وذلك تقديرًا للجهود الوطنية التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز الصحي.

وجاء هذا الإعلان عقب تأكيد منظمة الصحة العالمية نجاح ليبيا في القضاء على المرض، الذي يعد من الأمراض المعدية المرتبطة بالعين، ضمن برامج تستهدف تعزيز الصحة العامة والحد من انتشار الأمراض المتوطنة.

كما تلقت ليبيا تهنئة رسمية من المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، أشاد فيها بالنتائج المحققة، مؤكدًا أن هذا الإنجاز يعكس فعالية البرامج الوطنية في مكافحة الأمراض، وتطوير منظومة الرعاية الصحية الأولية، وتعزيز خدمات التشخيص المبكر والعلاج.

ويعكس هذا التطور الصحي تحسنًا في مؤشرات الصحة العامة في ليبيا، إلى جانب تقدم في التعاون مع منظمة الصحة العالمية في مجالات الوقاية ومكافحة الأمراض، ودعم البرامج الوطنية الهادفة إلى تحسين جودة الخدمات الصحية.