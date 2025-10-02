ليبيا تحمّل إسرائيل مسؤولية سلامة مواطنيها المحتجزين على سفينة «أسطول الصمود»

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، في بيان صادر اليوم الخميس 2 أكتوبر 2025 أنها تتابع عن كثب حادثة احتجاز عدد من المواطنين الليبيين على متن سفينة “عمر المختار” المتجهة إلى قطاع غزة ضمن “أسطول الصمود العالمي” بهدف إيصال مساعدات إنسانية عاجلة إلى سكان القطاع المحاصر.

وأكدت الوزارة أنها تحمل سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن سلامة المواطنين المحتجزين، داعية المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لتوفير الحماية لهم والإفراج الفوري عنهم وضمان عودتهم إلى ليبيا بسلام.