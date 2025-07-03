ليبيا تختتم المرحلة الثالثة من «تحدي القراءة العربي».. والنتائج تُعلَن 17 يوليو

تُختتم اليوم الخميس، 3 يوليو 2025، المرحلة الثالثة من مسابقة “تحدي القراءة العربي” في موسمها التاسع، والتي نُظِّمت هذا العام على مستوى عشر مناطق تعليمية في مختلف أنحاء ليبيا، وسط مشاركة واسعة وتنافس ملحوظ بين الطلبة والمشرفين والمدارس.

وبحسب المنسق الوطني للمبادرة، الدكتور علي قنون، من المقرر أن تبدأ لجنة تقييم دولية أعمالها يوم 7 يوليو الجاري، حيث ستتولى تقييم المتأهل الأول من كل منطقة تعليمية لاختيار المتسابق الأفضل على مستوى البلاد.

وستشمل عملية التقييم في اليوم نفسه فئات أخرى ضمن المسابقة، أبرزها: المتأهلون من ذوي الهمم، المدارس المتميزة، المشرفون المتميزون.

وأوضح الدكتور قنون أن إعلان النتائج الوطنية سيتم في احتفالية خاصة تقام يوم 17 يوليو الجاري، وفق الجدول الزمني المعتمد من لجنة الإشراف على المسابقة في ليبيا، وبإشراف مباشر من وزارة التربية والتعليم بحكومة الوحدة الوطنية.

ويُعد “تحدي القراءة العربي” مبادرة رائدة أطلقتها دولة الإمارات لتعزيز ثقافة القراءة لدى النشء العربي، وتحفيز ملايين الطلبة على التفاعل مع الكتاب وتوسيع آفاقهم المعرفية والفكرية، في أكبر تظاهرة قرائية من نوعها في العالم العربي.