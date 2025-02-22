ليبيا تختتم مشاركتها باجتماع «البرلمانات الإفريقية» في كينيا

اختتم رئيس قسم متابعة إدارة القضايا والدعاوى بإدارة الشؤون القانونية في ديوان مجلس النواب، “فارس رزق بوخبيزة”، مشاركته في الاجتماع الرابع لمجلس المستشارين القانونيين للبرلمانات الإفريقية لعام 2025، الذي انعقد في مقر البرلمان الكيني ، حيث انتُخب “فارس رزق بوخبيزة”، رئيسًا للجنة التخطيط بمجلس المستشارين القانونيين للبرلمانات الإفريقية.

وخلال اليوم الختامي للاجتماع، “تقرر عقد اجتماعات ومؤتمرات المجلس كل ثلاثة أشهر، سواء بشكل حضوري أو افتراضي، بالإضافة إلى مخاطبة الدول الراغبة في استضافة الندوة الرئيسية الثامنة للمجلس، كما تم اعتماد “مبادئ نيروبي” ومراجعة سياسة التدريب لتشمل التدريبات الافتراضية بالتعاون مع الكومنولث والبرلمان الإفريقي”.

الجدير بالذكر أن “الاجتماع الرابع لمجلس المستشارين القانونيين للبرلمانات الإفريقية لعام 2025، عُقد خلال الفترة من 19 حتى 21 فبراير الجاري”.