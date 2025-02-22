ليبيا تختتم مشاركتها باجتماع «البرلمانات الإفريقية» في كينيا

اختتم رئيس قسم متابعة إدارة القضايا والدعاوى بإدارة الشؤون القانونية في ديوان مجلس النواب، “فارس رزق بوخبيزة”، مشاركته في الاجتماع الرابع لمجلس المستشارين القانونيين للبرلمانات الإفريقية لعام 2025، الذي انعقد في مقر البرلمان الكيني ، حيث انتُخب “فارس رزق بوخبيزة”، رئيسًا للجنة التخطيط بمجلس المستشارين القانونيين للبرلمانات الإفريقية.
وخلال اليوم الختامي للاجتماع، “تقرر عقد اجتماعات ومؤتمرات المجلس كل ثلاثة أشهر، سواء بشكل حضوري أو افتراضي، بالإضافة إلى مخاطبة الدول الراغبة في استضافة الندوة الرئيسية الثامنة للمجلس، كما تم اعتماد “مبادئ نيروبي” ومراجعة سياسة التدريب لتشمل التدريبات الافتراضية بالتعاون مع الكومنولث والبرلمان الإفريقي”.
الجدير بالذكر أن “الاجتماع الرابع لمجلس المستشارين القانونيين للبرلمانات الإفريقية لعام 2025، عُقد خلال الفترة من 19 حتى 21 فبراير الجاري”.
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