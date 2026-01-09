ليبيا تختتم نهائيات الأولمبياد الوطني للمعلوماتية وتكرّم 24 متفوقًا في صبراتة

اختتمت نهائيات الأولمبياد الليبي للمعلوماتية على مستوى ليبيا في مدينة صبراتة يوم 8 يناير 2026، حيث استضاف مركب تليل السياحي فعاليات الختام وسط حضور رسمي وتربوي واسع، وبمشاركة أولياء أمور الطلبة المتأهلين، بإشراف وزارة التربية والتعليم وبالشراكة مع الأكاديمية الليبية للاتصالات والمعلوماتية.

وشهد حفل الاختتام حضور وكيل الوزارة لشؤون المراقبات محسن الكبير، ورئيس مجلس إدارة الأكاديمية الليبية للاتصالات والمعلوماتية، ومسؤول ملف التعليم بالمجلس البلدي صبراتة، ورئيس جامعة صبراتة، ورئيس جامعة السرايا الحمراء، ومدير مكتب التعاون الدولي بالوزارة، ومراقب التربية والتعليم بالبلدية، وعضو مجلس إدارة الهيئة الوطنية لرعاية الموهوبين والمتفوقين، ومدير مكتب التدريب وتطوير التعليم فرع الغربية صبراتة.

وانطلقت فعاليات الأولمبياد بمراحل تصفية متعددة على مستوى المؤسسات التعليمية في مختلف مناطق ليبيا، وشارك فيها نحو 4500 تلميذ وطالب من مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، وتأهل منهم 24 متنافسًا إلى المرحلة النهائية.

وفي ختام المنافسات، جرى تكريم الطلبة الفائزين والمتفوقين تقديرًا لجهودهم وتميزهم في مجالات المعلوماتية والتفكير المنطقي وحل المشكلات، في أجواء احتفالية شارك فيها أولياء الأمور تعبيرًا عن دعمهم واعتزازهم بإنجازات أبنائهم.

ويهدف الأولمبياد الليبي للمعلوماتية والاتصالات إلى اكتشاف ورعاية الموهوبين، وتنمية مهارات التفكير الإبداعي والتحليلي لدى الطلبة، وإعداد جيل قادر على مواكبة التحول الرقمي والمساهمة في بناء مستقبل تقني متطور في ليبيا.

يأتي تنظيم الأولمبياد الليبي للمعلوماتية ضمن توجه وطني لتعزيز التعليم التقني والرقمي لدى الأجيال الجديدة، في ظل تزايد أهمية علوم البرمجة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في تطوير الاقتصاد وتعزيز القدرة التنافسية. وتشهد ليبيا خلال السنوات الأخيرة اهتمامًا متزايدًا بالمبادرات التعليمية الداعمة للابتكار، مع سعي المؤسسات التعليمية إلى بناء بيئة علمية قادرة على اكتشاف المواهب وتأهيلها للمستقبل.