ليبيا تخلق حالة عدم توافق داخل مجلس الأمن الدولي

قال مصدر دبلوماسي من الأمم المتحدة، إنّه لا يوجد اتفاق في مجلس الأمن على تعيين مبعوث جديد للأمم المتحدة وعلى هيكلية عمل البعثة في طرابلس.

وذكر المصدر لوكالة “نوفا” الإيطالية للأنباء، أنّه في الوقت الحالي الأمم المتحدة حاضرة على الأرض من مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز، والتي تولت في السابق رئاسة البعثة الأممية، وجرى تعيينها كمستشارة في محاولة لتجنب الفيتو الروسي.

وأضاف المصدر أنّ ويليامز من الواضح أنها لن تصبح مبعوثا للأمم المتحدة نظرا للرفض الروسي، مشيرا إلى أنّه في حال تعيين مبعوث فإنّ ويليامز ستغادر منصبها في ليبيا.

وأشارت “نوفا” إلى أن الحديث عن ليبيا في مقر الأمم المتحدة بنيويورك عاد إلى الوجهة، بعد تأجيل الانتخابات في 24 ديسمبر إلى جانب انتهاء ولاية بعثة الأمم المتحدة واستقالة المبعوث الأممي يان كوبيتش.