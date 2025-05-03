ليبيا تدخل عصر التحول الرقمي.. انطلاق أول منتدى للدفع الإلكتروني في طرابلس

أعلن مصرف ليبيا المركزي، بالتعاون مع الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات، عن إطلاق النسخة الأولى من منتدى ومعرض الدفع الإلكتروني، وذلك خلال الفترة من 20 إلى 22 مايو 2025، في معرض طرابلس الدولي، تحت رعاية محافظ مصرف ليبيا المركزي ناجي محمد عيسى.

هذا وتُعد الهيئة العامة للمعارض والمؤتمرات في ليبيا جهة حكومية مسؤولة عن تنظيم الفعاليات والمعارض الاقتصادية والتجارية والتقنية في البلاد، وتسعى من خلال أنشطتها إلى تعزيز التواصل بين المؤسسات المحلية والدولية، وتشجيع الاستثمار، ودعم المبادرات الوطنية في مختلف القطاعات.

وفي السنوات الأخيرة، بدأت ليبيا اتخاذ خطوات متسارعة نحو التحول الرقمي رغم التحديات السياسية والاقتصادية، حيث برزت مبادرات حكومية تهدف إلى تطوير البنية التحتية الرقمية، وتعزيز خدمات الدفع الإلكتروني، وتحديث القطاع المصرفي بما يتماشى مع المعايير الدولية.

ولعب مصرف ليبيا المركزي دورًا محوريًا في هذا التوجه، عبر دعم الأنظمة الرقمية المصرفية، وتمكين التعاملات الإلكترونية، وتوسيع شبكة نقاط البيع، بهدف تقليل الاعتماد على النقد وتسهيل المعاملات المالية في القطاعين العام والخاص، ويُنظر إلى تنظيم منتدى الدفع الإلكتروني كخطوة عملية في سبيل تسريع هذا التحول وربط ليبيا بالاقتصاد الرقمي العالمي.