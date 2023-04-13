ليبيا تدعم إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط

شاركت بعثة ليبيا الدائمة لدى الأمم المتحدة، في أعمال دورة هيئة نزع السلاح لسنة 2023، المنعقدة بمقر الأمم المتحدة في نيويورك الأمريكية.

وتقدم الوفد الليبي في الجلسة الافتتاحية، بكلمة ألقاها عضو الوفد عصام بن زينون، تناول فيها موقف ليبيا حيال أهم النقاط المطروحة على جدول أعمال الهيئة والمتمثلة في دعم الجهود الأممية المبذولة للتوصل إلى عالم خال من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى.

وأكد الوفد الليبي أن نزع السلاح النووي يجب أن يظل هدفا متكاملا غير قابل للتجزئة ويتطلب التزام جميع الدول بتحقيق عالمية معاهدة عدم الانتشار من خلال تعهد الدول النووية بتنفيذ التزاماتها.

كما أكد الوفد دعم ليبيا لإنشاء منطقة في الشرق الأوسط خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى.

وفي ذات السياق، دعت ليبيا بقية دول العالم على العمل بأن يكون الفضاء الخارجي أرثا مشتركا للإنسانية وأن كافة الأنشطة المشروعة يجب تناولها داخل الأمم المتحدة كما يجب الالتزام بأبقاء الفضاء الخارجي مجالا خاليا من النزعات أو الحروب أو التسلح إلى حين التوصل لصك قانوني عالمي وملزم يكفل منع حدوث سباق نحو التسلح في الفضاء الخارجي.