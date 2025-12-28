ليبيا تدعم وحدة الصومال وتدين الاعتراف الإسرائيلي

وجه وزير الخارجية بالإنابة في حكومة الوحدة الوطنية الطاهر الباعور، رسالة تضامن إلى وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بجمهورية الصومال الفيدرالية عبد السلام عبدي علي.

وأعرب الباعور عن وقوف ليبيا التام إلى جانب الصومال الفيدرالية الشقيقة، في مواجهة إعلان الكيان الإسرائيلي الاعتراف بما يسمى “إقليم أرض الصومال”، واصفًا هذه الخطوة بالمرفوضة واعتبارها انتهاكًا صريحًا لسيادة الصومال ووحدتها الوطنية، ومخالفة صريحة لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

وأكد الباعور الرفض القاطع لأي إجراءات أحادية من شأنها المساس بوحدة الدول وسلامة أراضيها، وشدد على التمسك بدعم سيادة الصومال الفيدرالية على كامل أراضيها وحقها المشروع في الحفاظ على وحدتها الوطنية دون تدخلات أو محاولات لفرض أمر واقع جديد.

ودعا المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية ورفض القرارات غير الشرعية التي تهدد الأمن والاستقرار الإقليمي، مؤكدًا استمرار ليبيا في التنسيق والتعاون مع الصومال الفيدرالية في مختلف المحافل الدولية دعماً للشرعية وترسيخاً لمبادئ احترام سيادة الدول ووحدتها وسلامة أراضيها.