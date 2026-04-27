ليبيا تدعو إلى إصلاح «النظام المالي» العالمي

أكدت بعثة ليبيا الدائمة لدى الأمم المتحدة ضرورة إصلاح النظام المالي العالمي ليصبح أكثر عدالة واستجابة لاحتياجات الدول النامية، مع التشديد على أهمية تعزيز آليات تمويل التنمية وتحويل الالتزامات الدولية إلى نتائج ملموسة تدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وجاء ذلك في بيان بعثة ليبيا الذي ألقاه نائب المندوب المكلف لدى الأمم المتحدة عصام محمد القفة، خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى المجلس الاقتصادي والاجتماعي المعني بتمويل التنمية، المنعقد في 20 أبريل 2026 بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وشددت البعثة على أهمية تفعيل آليات التعاون الدولي لمعالجة أزمة الديون السيادية، والدفع نحو نظام مالي دولي أكثر إنصافًا يراعي التحديات الخاصة بالدول النامية، مؤكدة ضرورة تمكين ليبيا من الاستفادة من أصولها المجمدة لدعم جهودها التنموية.

وأعربت بعثة ليبيا عن قلقها من التداعيات الاقتصادية للنزاعات في منطقة الشرق الأوسط، محذرة من انعكاساتها على الاستقرار الاقتصادي العالمي، مع التأكيد على أهمية دعم الشعب الفلسطيني وعدم إغفال احتياجاته الإنسانية.

واختتمت البعثة بيانها بالتأكيد على ضرورة تحقيق نتائج عملية في ملفات تخفيف أعباء الديون، وتعزيز الاستثمار في الطاقة النظيفة، وتقليص الفجوة التكنولوجية، بما يساهم في تسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030.