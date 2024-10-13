ليبيا تدعو لإدخال إصلاحات جوهرية على النظام المالي الدولي

أكدت ليبيا خلال المناقشة العامة السنوية للجنة الثانية للجمعية العامة للأمم المتحدة، “على ضرورة إدخال إصلاحات جوهرية على النظام المالي الدولي وتغيير آليات الحوكمة الاقتصادية العالمية”.

وشددت ليبيا في كلمتها، التي ألقتها الوزير المفوض انتصار الطمزيني، “على أهمية إنشاء آلية أكثر فعالية لحل أزمة الديون وتوفير التمويل الطويل الأجل لتحقيق التنمية المستدامة، خاصة في ظل اتساع فجوة التمويل، كما دعت الدول التي هُربت إليها أموال ليبية إلى التعاون في الكشف عن هذه الأموال وتسهيل استعادتها لاستخدامها في تطوير القطاعات الخدمية”.

وأوضحت ليبيا “الخطوات التي اتخذتها للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، كما أشارت إلى منتدى الهجرة عبر المتوسط الذي عُقد في طرابلس في يوليو 2024 بمشاركة 28 دولة أفريقية وأوروبية”، مؤكدة على “ضرورة التركيز على جذور الهجرة وأسبابها من خلال إحداث تنمية حقيقية في دول المنشأ بمساعدة دول المقصد، إضافة إلى التصدي للتنظيمات المتورطة في جلب المهاجرين”.

وفيما يتعلق بالأوضاع في فلسطين، أدانت ليبيا بشدة الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، معربة عن “تمسكها بمبدأ المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، كما أدانت العدوان الإسرائيلي على الأراضي اللبنانية، ودعت إلى تدخل دولي عاجل لإنهاء هذا العدوان ومنع نشوب حرب إقليمية تؤثر سلباً على التنمية في المنطقة والعالم”.