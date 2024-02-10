ليبيا تدعو لتفعيل البنك الإفريقي للاستثمار

دعت ليبيا لتوفير تمويل مستدام لأجندة إفريقيا 2063، سواء على المستوى الوطني أو الإقليمي أو القاري، وذلك خلال اجتماع اللجنة الوزارية للاتحاد الأفريقي المعنية بمتابعة تنفيذ أجندة افريقيا 2063 الذي عُقد افتراضيا بتاريخ 9 فبراير 2024.

واقترح الوفد الليبي ممثلا بمدير إدارة الشؤون الأفريقية في وزارة الخارجية و التعاون الدولي عبد الناصر يونس، ومندوبين عن إدارة التعاون الدولي بالوزارة، تسريع تفعيل البنك الافريقي للاستثمار، لتوفير تمويل مستدام لتطوير بنية التعليم في أفريقيا.

وبحث المشاركون جهود دولة ليبيا في الدفع قدما بمؤسسات الاتحاد الافريقي المعنية بالتمويل.

وتشارك ليبيا في الاجتماع كممثل عن اتحاد المغرب العربي.