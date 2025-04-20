ليبيا تدعو لتكامل اقتصادي واجتماعي عربي وتؤكد التزامها بخيارات التنمية المستدامة

أكّد وزير العمل والتأهيل بحكومة الوحدة الوطنية، المهندس علي العابد الرضا، خلال كلمته في الجلسة العامة الثانية لمؤتمر العمل العربي في دورته الـ51 المنعقدة بالقاهرة، دعم ليبيا للتنمية الاقتصادية المستدامة والتكامل العربي في مجالات العمل والتأهيل.

وأشاد الوزير “بحُسن تنظيم المؤتمر، مثمناً جهود منظمة العمل العربية، وأكّد على أهمية التنوع الاقتصادي كخيار استراتيجي في ظل الأزمات العالمية”.

وسلط الضوء على “أهمية السياسات الاجتماعية الشاملة لمكافحة الفقر، داعياً إلى اعتماد العناقيد الاقتصادية كأداة لخلق فرص العمل وتعزيز الاستقرار الاجتماعي”.

وختم الوزير كلمته “بالدعوة إلى الخروج بتوصيات عملية تعزز التعاون العربي وتواكب التحولات الاقتصادية المتسارعة”.

وكان كرّم مؤتمر العمل العربي في دورته الحادية والخمسين، المنعقدة بالعاصمة المصرية القاهرة، “نخبة من رواد العمل العربي، تقديراً لعطائهم المتميز وجهودهم في تطوير أسواق العمل، وتوفير فرص العمل اللائق، وحماية حقوق العمال، وتعزيز الحوار الاجتماعي والتنمية المستدامة”.

ويأتي هذا التكريم “بتوصية من المؤتمر العام ومجلس إدارة منظمة العمل العربية، وبدعم من أطراف الإنتاج الثلاثة (الحكومات، أصحاب العمل، العمال)، ترسيخاً لثقافة التميز والإبداع في خدمة قضايا العمل العربي المشترك”.

وتم خلال الجلسة الافتتاحية “تكريم 26 رائداً من مختلف الدول العربية، من بينهم ثلاث شخصيات ليبية كان لها دور بارز في مجالات التدريب والتأهيل والتمكين، وهم: كمال خليفة الهمالي– مدير عام معهد الثقافة العمالية، احميد شحات مهيري– مساعد مدير عام المركز الليبي الكوري، عواطف عبد الله أبودربالة– مدير مكتب شؤون تمكين المرأة بالوزارة”.