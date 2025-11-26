ليبيا تدعو لرفع مستوى التنسيق الإعلامي العربي المشترك

شارك وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية وليد اللافي، اليوم الأربعاء، في القاهرة في أعمال الدورة العادية الخامسة والخمسين لمجلس وزراء الإعلام العرب، التي انعقدت بمقر جامعة الدول العربية، بمشاركة وفود وزارية وإعلامية من مختلف الدول العربية.

وناقش المجلس خلال الدورة عددًا من الملفات، في مقدمتها دعم القضية الفلسطينية إعلاميًا، وتنسيق الجهود العربية لمواجهة حملات التضليل، بالإضافة إلى التحرك الإعلامي العربي في الخارج، وتطوير التربية الإعلامية، ومواجهة التشويه الرقمي الذي يستهدف استقرار الدول العربية، فضلاً عن استعراض سبل توظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تطوير المحتوى الإعلامي العربي.

وأكد اللافي خلال الجلسة على أهمية تعزيز العمل الإعلامي العربي المشترك، مشيرًا إلى أن التحولات الإقليمية والدولية تتطلب تنسيقًا أوسع لضمان خطاب عربي متماسك وفعال.

كما عقد اللافي لقاءً مع وزير الثقافة والفنون والاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة الموريتانية الحسين ولد مدو، حيث تم بحث آفاق التعاون الإعلامي وتنسيق المواقف بين ليبيا وموريتانيا في القضايا المطروحة على جدول أعمال المجلس.

وفي ختام أعمال الدورة، نقل اللافي دعوة رئيس الوزراء عبدالحميد الدبيبة إلى وزراء الإعلام العرب للمشاركة في فعاليات “أيام طرابلس الإعلامية”، وحضور الافتتاح الرسمي للمتحف الوطني الليبي، والمشاركة في منتدى الحوار الإعلامي العربي الذي تنظمه الأمانة العامة لقطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية بالتعاون مع ليبيا.