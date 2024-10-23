ليبيا تدعو للتحرك العاجل لوقف الحرب في غزة

عُقد اجتماع طارئ بمقر الجامعة العربية في دورته غير العادية، بناء على طلب من دولة فلسطين ودعم عدد من الدول الأعضاء، “تناول الجرائم التي ترتكبها اسرائيل بحق المدنيين الأبرياء في غزة.

وأكد المشاركون على “ضرورة التحرك الفوري على المستويين العربي والدولي لوقف هذه الانتهاكات الخطيرة، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني”.

ودعت ليبيا ممثلة بمنسقها الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبد المطلب ثابت، إلى “التحرك الفوري والعاجل لوقف الانتهاكات الصهيونية المتصاعدة بحق الشعب الفلسطيني، خاصة في قطاع غزة”.

وبحسب وكالة وال، شدد السفير الليبي على “أهمية تضافر الجهود العربية والدولية لمواجهة هذه الجرائم، وتقديم الدعم الكامل للشعب الفلسطيني في نضاله العادل لاستعادة حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، كما دعا إلى ضرورة محاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم، وتقديمهم إلى العدالة الدولية”.