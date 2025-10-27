ليبيا تدعو للتعاون الدولي لمكافحة «الاتجار بالأسلحة»

جدّدت ليبيا تأكيدها على أن انتشار الأسلحة غير المشروعة يمثل تحديًا كبيرًا لأمنها واستقرارها، مشيرة إلى أن هذه الظاهرة أسهمت في إطالة أمد النزاعات وتهديد السلم المجتمعي.

وأكدت في بيان رسمي ضرورة التعاون الدولي لمكافحة هذه الظاهرة، بما يشمل تبادل المعلومات والخبرات، ودعم الدول المتضررة في مراقبة حدودها وضبط عمليات التهريب.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها السفير عصام عمران بن زيتون، عضو الوفد الدائم لليبيا لدى الأمم المتحدة، أمام اللجنة المعنية ببرنامج الأمم المتحدة لمكافحة الإتجار غير المشروع بالأسلحة الصغيرة والخفيفة في نيويورك، يوم 24 أكتوبر 2025.

وأكد السفير دعم ليبيا لما ورد في بيان المجموعة العربية بهذا الشأن، مشيرًا إلى أن مكافحة الإتجار بالأسلحة لا يجب أن يمسّ الحق السيادي للدول في امتلاك الأسلحة التقليدية للدفاع عن النفس وفقًا للمادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

وأضاف السفير الليبي أن برامج مكافحة الإتجار بالأسلحة يجب أن تكون مرتبطة بجهود التنمية المستدامة، خصوصًا الهدف السادس عشر المتعلق بالسلام والعدالة والمؤسسات القوية.

واختتم كلمته بتجديد التزام ليبيا بالعمل مع الشركاء الدوليين لبناء عالم أكثر أمنًا واستقرارًا، خاليًا من تدفق الأسلحة غير المشروعة التي تهدد الأمن والتنمية.