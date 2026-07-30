ليبيا تدين استهداف «ميناء دمياط» وتعلن تضامنها الكامل مع مصر

أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية عن إدانتها واستنكارها الشديدين للاعتداء الذي استهدف ميناء دمياط في جمهورية مصر العربية، وأسفر عن استهداف سفينتين تجاريتين بواسطة طائرة مسيرة.

وأكدت الوزارة في بيان لها أن استهداف الموانئ والمنشآت المدنية ووسائل النقل البحري يمثل تصعيدًا خطيرًا يتعارض مع أحكام القانون الدولي، ويهدد أمن وسلامة الملاحة البحرية وحركة التجارة الدولية وسلاسل الإمداد.

وشددت وزارة الخارجية الليبية على تضامن دولة ليبيا الكامل مع جمهورية مصر العربية، قيادة وحكومة وشعبًا، في مواجهة كل ما من شأنه المساس بأمنها واستقرارها، معربة عن ثقتها في قدرة السلطات المصرية على اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية البلاد ومرافقها الحيوية.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى إدانة هذه الاعتداءات والعمل على منع تكرارها، بما يسهم في تعزيز الأمن الإقليمي، وصون حرية الملاحة البحرية، وحماية البنية التحتية المدنية.

ويأتي البيان الليبي عقب حادثة استهداف ميناء دمياط، أحد المرافق الحيوية في مصر، في ظل تصاعد المخاوف الإقليمية بشأن تأثير الهجمات على المنشآت البحرية وحركة النقل والتجارة في المنطقة.