ليبيا تدين الاعتداءات في الخليج العربي وتدعو لاحترام سيادة الدول

أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، اليوم السبت، عن قلقها العميق إزاء التطورات الأخيرة في منطقة الخليج العربي، معتبرة أن الأحداث تمثل تهديدًا للسلم والأمن الدوليين وقد تؤثر على استقرار شعوب المنطقة.

وجددت الوزارة إدانتها لكل الاعتداءات التي تستهدف دول الخليج، مؤكدة تضامنها الكامل ووقوفها إلى جانبها. كما أعربت عن رفضها القاطع لجميع أشكال التصعيد العسكري والأعمال العدائية، داعية إلى احترام سيادة الدول والالتزام بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وعلى رأسها مبدأ حسن الجوار.

وأكدت الوزارة دعمها الكامل للجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى احتواء الأزمة عبر الحوار والتفاوض، بما يسهم في خفض التصعيد وتسوية النزاعات بطرق سلمية، ويحول دون تفاقم آثارها في المنطقة.

وفي بيان صادر عن مكتب الإعلام والصحافة، دعت الوزارة إلى تعزيز العمل العربي المشترك وتكثيف التنسيق بين الأطراف الإقليمية والدولية لإنهاء النزاعات، وتحقيق الأمن والاستقرار، وصون مصالح شعوب ودول المنطقة.