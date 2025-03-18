ليبيا تدين العدوان الإسرائيلي على غزة.. انتهاك «صارخ» للقانون الدولي والإنساني

“دانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة ةلوحدة الوطنية، بأشد العبارات الاعتداءات التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة والتي أسفرت عن سقوط عدد كبير من الشهداء والجرحى من أبناء الشعب الفلسطيني الشقيق، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والإنساني، وخرق واضح لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه مؤخرًا“، وفق بيان للوزارة

وبحسب البيان: “تتقدم الوزارة بخالص التعازي والمواساة إلى أسر الشهداء، متمنيةً الشفاء العاجل للجرحى، فإنها تؤكد رفضها القاطع لهذه الاعتداءات المتكررة، وتطالب باتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة لحماية الشعب الفلسطيني من هذه الجرائم والانتهاكات المستمرة وضمان محاسبة المسؤولين عنها، حيث تمثل استمرارًا لسياسات الاحتلال القائمة على القتل والتهجير وطمس الحقوق المشروعة. كما تدعو المجتمع الدولي والمنظمات الدولية الفاعلة إلى اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة الحماية الأرواح والمقدسات من العدوان والانتهاكات المتواصلة للقانون الدولي والإنساني وحقوق الإنسان”.

وجددت وزارة الخارجية والتعاون الدولي “موقف دولة ليبيا الثابت والداعم للقضية الفلسطينية العادلة، وتضامنها المطلق وتأييدها الدائم للشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله المشروع لنيل حقوقه غير القابلة للتصرف”.