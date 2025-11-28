ليبيا تدين القصف الإسرائيلي على سوريا وتدعو للتحرك العاجل

أصدرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية بيانًا أدانت فيه بشدة الاعتداءات والتوغلات الإسرائيلية المتكررة على الأراضي السورية، معتبرة أنها تمثل انتهاكًا صارخًا لسيادة سوريا وللقانون الدولي والإنساني.

وأشارت الوزارة إلى أن آخر هذه الاعتداءات وقع صباح اليوم على بلدة بيت جن بريف دمشق، ما أسفر عن سقوط عدد من الشهداء والجرحى.

وجددت الوزارة موقف ليبيا الداعم لسيادة سوريا ووحدة أراضيها، مؤكدة رفضها لأي تصعيد خطير في المنطقة. كما دعت المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، لما تشكّله من تهديد للأمن والاستقرار.

وأكدت كذلك على ضرورة توفير الحماية اللازمة للمدنيين ومحاسبة المسؤولين عن هذه الاعتداءات وفقًا للقانون الدولي والشرعية الدولية.