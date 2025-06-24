ليبيا تدين الهجمات الإيرانية على قطر وتؤكد تضامنها الكامل مع الدوحة

أعربت وزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية عن إدانة ليبيا الشديدة للهجمات الإيرانية التي استهدفت دولة قطر الشقيقة، ووصفتها بأنها انتهاك صارخ لسيادة دولة مستقلة وخرق واضح للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، مشيرة إلى أن هذا الهجوم يُشكل تهديدًا مباشرًا لأمن واستقرار المنطقة.

وأكدت الخارجية في بيان، تضامن ليبيا الكامل مع قطر ووقوفها إلى جانبها في مواجهة أي تهديد لأمنها، داعية إلى ضرورة تجنب التصعيد الإقليمي، ومشددة على أن استمرار التوترات يشكل خطرًا متزايدًا على الأمن الجماعي العربي والإقليمي.

كما جددت وزارة الخارجية الليبية دعوتها إلى ضرورة احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، مطالبة المجتمع الدولي بـ اتخاذ موقف واضح لوقف الانتهاكات والتصعيدات التي تهدد استقرار المنطقة.