ليبيا تدين «الهجوم الإرهابي» الذي استهدف موكب رئيس الصومال

أدانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية، “بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف موكب رئيس جمهورية الصومال، والذي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الأشخاص”.

وأعربت وزارة الخارجية في بيان “عن وقوفها وتضامنها الكامل مع جمهورية الصومال الشقيقة في هذه الظروف الصعبة، مجددة رفض دولة ليبيا التام لكافة أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف المدنيين وتزعزع الاستقرار”.

وأكدت الوزارة، “على وقوفها الدائم مع جمهورية الصومال في تعزيز أمنها واستقرارها، كما تتقدم بخالص التعازي والمواساة لجمهورية الصومال الشقيقة ولأسر الضحايا، متمنية الشفاء العاجل للمصابين”.

وأمس “تعرض موكب الرئيس الصومالي حسن شيخ، لعملية تفجير بالقرب من القصر الرئاسي، أمس الثلاثاء، وفق ما كشفت وزارة الخارجية، فيما قالت “حركة الشباب” الصومالية، “إن مسلحين منها استهدفوا الرئيس الصومالي في هجوم بالقنابل على موكبه، لدى مروره بالعاصمة مقديشو”.