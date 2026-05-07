ليبيا تدين الهجوم الإرهابي على «قاعدة عسكرية» في تشاد

أدانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في حكومة الوحدة الوطنية، بأشد العبارات، الهجوم الإرهابي الذي استهدف قاعدة عسكرية في جمهورية تشاد، والذي أسفر عن سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف القوات المسلحة.

وأكدت الوزارة في بيان رسمي أن دولة ليبيا تعرب عن استنكارها البالغ لهذه الأعمال الإجرامية، التي تمثل تهديدًا خطيرًا للأمن والاستقرار في منطقة الساحل والصحراء وفي القارة الإفريقية بشكل عام، مشددة على رفضها القاطع لكافة أشكال الإرهاب والتطرف والعنف.

وشددت الوزارة على أهمية تعزيز التنسيق والتعاون الإقليمي بين دول الجوار لمواجهة التهديدات الأمنية المشتركة، داعية إلى توحيد الجهود الإقليمية والدولية من أجل القضاء على الإرهاب وتجفيف منابعه.

وأعربت دولة ليبيا عن تضامنها الكامل مع جمهورية تشاد حكومة وشعبًا في هذا الظرف الأليم، مؤكدة دعمها لكل ما من شأنه تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

كما تقدمت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بخالص التعازي وصادق المواساة إلى أسر الضحايا، وإلى حكومة وشعب جمهورية تشاد، متمنية الشفاء العاجل للمصابين.

هذا وتشهد منطقة الساحل الإفريقي تصاعدًا في الهجمات المسلحة التي تنفذها جماعات متطرفة، ما دفع دول المنطقة إلى تعزيز التعاون الأمني والعسكري لمواجهة التهديدات العابرة للحدود. وتأتي إدانة ليبيا في إطار موقفها الداعم للجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى مكافحة الإرهاب وتعزيز الاستقرار في الجوار الإفريقي.