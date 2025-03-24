ليبيا تدين الهجوم الإرهابي في النيجر وتؤكّد رفضها جميع أشكال العنف والإرهاب

أدانت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، بأشد العبارات الهجوم الإرهابي الذي استهدف قرية فامبيتا غربي جمهورية النيجر، وأسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين.

وأعربت الوزارة “عن وقوفها وتضامنها الكامل مع حكومة وشعب جمهورية النيجر في هذا المصاب الأليم”.

وقالت الخارجية، إنها “تجدد رفضها القاطع لجميع أشكال العنف والإرهاب التي تستهدف زعزعة الأمن والاستقرار، وتُعبّر الوزارة عن خالص التعازي وصادق المواساة لأسر الضحايا، سائلين الله ان يتقبلهم برحمته، متمنية الشفاء العاجل للمصابين”.

وقبل يومين، أعلنت النيجر مقتل 44 مدنياً على الأقل في هجوم إرهابي نفذه تنظيم «داعش في الصحراء الكبرى»، واستهدف مدنيين حين كانوا يؤدون صلاة الجمعة في قرية «فامبيتا»، الواقعة غربي النيجر، بالقرب من الحدود مع بوركينا فاسو ومالي.