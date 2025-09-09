ليبيا تدين بشدة الهجوم الإسرائيلي على قطر وتطالب المجتمع الدولي بردع العدوان

أصدرت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا بيانًا شديد اللهجة تدين فيه العدوان الإسرائيلي البربري والآثم وغير الأخلاقي الذي استهدف دولة قطر الشقيقة، مؤكدةً وقوف ليبيا قيادةً وشعبًا مع قطر وتضامنها الكامل مع الشعب القطري.

وأكد البيان على دعم ليبيا الكامل لأي إجراءات تتخذها قطر لحماية سيادتها وأمنها واستقرارها، وحذر من العواقب الوخيمة لاستمرار إسرائيل في اعتداءاتها التي تمثل تصعيدًا خطيرًا وخروجًا فاضحًا على مبادئ القانون الدولي وجميع الأعراف الدولية.

وطالبت ليبيا المجتمع الدولي، وعلى رأسهم مجلس الأمن، باتخاذ موقف دولي حازم وقوي لردع هذه الاعتداءات الهمجية ومنع تكرارها.

وجاء البيان في 9 سبتمبر 2025، من مقر وزارة الخارجية الليبية في طرابلس، مؤكدًا رفض ليبيا التام لهذا التصعيد الخطير في المنطقة.