ليبيا تدين الهجوم الإسرائيلي على إيران وتدعو إلى ضبط النفس والحوار

أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية، عن إدانتها الشديدة للغارات الجوية التي شنّتها إسرائيل فجر اليوم الجمعة، مستهدفة مواقع في الجمهورية الإسلامية الإيرانية، العضو في منظمة الأمم المتحدة، ووصفتها بأنها “انتهاك صارخ لسيادة دولة مستقلة وخروج خطير عن قواعد ومبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة”.

وأكدت الوزارة في بيان رسمي، أن هذا التصعيد العسكري يمثل تهديداً مباشراً للأمن والسلم على المستويين الإقليمي والدولي، داعية إلى “وقف فوري لهذا التصعيد الخطير”.

وشدد البيان على أن “هذه الاعتداءات تُعد استهدافاً للجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى الحفاظ على استقرار المنطقة”، وأكد دعم ليبيا الكامل لهذه الجهود، مشددة على أهمية مضاعفتها، والعمل على تسوية النزاع القائم عبر الوسائل السلمية والحوار والدبلوماسية، بعيداً عن المواجهات والتصعيد العسكري.