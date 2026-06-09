ليبيا ترأس اجتماعاً عربياً لتطوير «القطاع السياحي» في المنطقة

انطلقت في مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة أعمال الاجتماع الخامس عشر للجنة الفنية للسياحة العربية، برئاسة دولة ليبيا ممثلة في وزير السياحة والصناعات التقليدية نصرالدين الفزاني، وبمشاركة ممثلي الدول العربية والمنظمات العربية المتخصصة في القطاع السياحي.

وبحسب وزارة السياحة والصناعات التقليدية في حكومة الوحدة الوطنية شهدت الجلسة الافتتاحية استعراض جدول أعمال الاجتماع الذي تضمن عدداً من المحاور الرئيسية، أبرزها متابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية للسياحة، وتطوير آليات العمل السياحي العربي المشترك، وتعزيز السياحة البينية عبر مبادرة الباقات السياحية العربية المشتركة.

وناقش المشاركون آليات تنفيذ برامج تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في إدارة وتطوير القطاع السياحي بين الدول العربية، إضافة إلى تنمية الاستثمار السياحي العربي وتطوير فرصه، إلى جانب دعم برامج بناء القدرات ورفع كفاءة العاملين في القطاع، وتعزيز التحول الرقمي وتوظيف التقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي في تطوير الخدمات السياحية.

كما تناول الاجتماع ملفات تتعلق برفع تنافسية المقصد السياحي العربي على المستويين الإقليمي والدولي، وتحسين جودة الخدمات وتجربة السائح، وتعزيز الاستدامة في القطاع السياحي، وتطوير البنية التحتية السياحية، فضلاً عن تعزيز التعاون مع المنظمات والاتحادات العربية ذات العلاقة.

وأقرت اللجنة عدداً من التوصيات، من بينها دعوة الأمانة الفنية إلى مواصلة التنسيق مع المنظمات والاتحادات العربية ذات الصلة، وتشجيع الدول الأعضاء على تبادل التجارب الناجحة في إدارة القطاع السياحي، ودعم المبادرات الرامية إلى رفع كفاءة الكوادر البشرية وتعزيز القدرات المؤسسية.

كما أوصت اللجنة بدعم تحديث وتطوير التشريعات السياحية العربية، وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار السياحي، مع التركيز على الاستدامة وتحسين جودة الخدمات وتطوير البنية التحتية السياحية في الدول العربية.

ومن المقرر أن تُرفع توصيات اللجنة إلى المجلس الوزاري العربي للسياحة لاعتمادها في اجتماعه المقبل، بما يعزز تطوير القطاع السياحي العربي وزيادة مساهمته في التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الدول العربية.

هذا ويشهد القطاع السياحي العربي جهوداً متزايدة لتعزيز التكامل بين الدول الأعضاء، من خلال تطوير الاستراتيجيات المشتركة وتوسيع التعاون في مجالات الاستثمار والتحول الرقمي وتبادل الخبرات، بهدف رفع تنافسية المقاصد السياحية العربية وزيادة مساهمة القطاع في الاقتصاد الإقليمي.