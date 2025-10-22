ليبيا ترأس الاجتماع الاستثنائي لمنتدى «الدول المصدرة للغاز»

انعقد الاجتماع الاستثنائي الثاني والخمسون للمجلس التنفيذي لمنتدى الدول المصدرة للغاز، في مدينة الدوحة بدولة قطر، مقر المنتدى. ترأس الاجتماع مندوب ليبيا في المنتدى المهندس خالد خليفة الجربي، مستشار شؤون التخطيط بوزارة النفط والغاز، بحضور الوفد المرافق له.

وتم خلال الاجتماع مناقشة برنامج العمل والميزانية المقترحة لعام 2026، حيث تم التصديق عليه من قبل المجلس التنفيذي لإحالته إلى الاجتماع الوزاري المزمع انعقاده يوم الثلاثاء 22 أكتوبر 2025م، برئاسة وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور خليفة رجب عبد الصادق، لاعتماده في الجلسة السابعة والعشرين.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار تعزيز التعاون بين الدول الأعضاء في المنتدى، والذي يهدف إلى تنسيق سياسات الدول المنتجة للغاز بما يساهم في تعزيز أمن الطاقة وتحقيق الاستقرار في أسواق الغاز العالمية.