ليبيا ترحب باتفاق السلام بين الكونغو الديمقراطية ورواندا

أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية عن ترحيبها بتوقيع جمهورية الكونغو الديمقراطية ورواندا، يوم الخميس 4 ديسمبر 2025، على اتفاق سلام شامل يهدف إلى إنهاء الصراع المستمر منذ عقود بين البلدين، وذلك خلال مراسم رسمية استضافها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في العاصمة واشنطن.

وينص الاتفاق على ضرورة وقف الأعمال القتالية فورًا واستعادة الاستقرار في المنطقة وضمان وحدة الأراضي الكونغولية وتعزيز سيادتها على مواردها الطبيعية، إضافة إلى إطلاق مسار تعاون اقتصادي طويل الأمد بين البلدين، وهو ما من شأنه ترسيخ دبلوماسية الحوار في حل الخلافات وتعزيز الأمن والسلم الدوليين.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن امتنانها العميق لتوقيع هذا الاتفاق الذي جاء تتويجًا للجهود الإقليمية، والتي أسفرت عن إعلان إطار الدوحة الشامل للسلام بين حكومة الكونغو الديمقراطية وحركة إم 23 بعد مفاوضات بوساطة قطرية استمرت عدة أشهر بهدف دعم مسار السلام وتعزيز الاستقرار في شرق الكونغو.

وأكدت الوزارة دعمها الكامل لكل الجهود الهادفة إلى تحقيق الأمن والسلام في جمهورية الكونغو الديمقراطية بصفة خاصة والمنطقة عموماً، وتجدد التأكيد على أن الحوار هو الأسلوب الأمثل لتجاوز الصراعات وتحقيق الأمن والاستقرار، كما أعربت عن استعدادها لدعم كل الجهود الإقليمية والدولية الرامية لإحلال السلام في القارة الأفريقية.

وشددت الوزارة على أهمية دور الاتحاد الأفريقي والشركاء الدوليين في متابعة تنفيذ الاتفاق وضمان تحقيق الاستقرار على الأرض، وصولًا إلى تحقيق السلام الدائم والازدهار لشعب جمهورية الكونغو الديمقراطية.