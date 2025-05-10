ليبيا ترحب باتفاق وقف إطلاق النار بين باكستان والهند

رحبت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين جمهورية باكستان الإسلامية وجمهورية الهند، معتبرةً إياه خطوة إيجابية ومهمة نحو تهدئة التوتر وتعزيز الاستقرار في منطقة جنوب آسيا.

وأشادت الوزارة في بيان رسمي بهذا الاتفاق، معربةً عن خالص تقديرها للجهود الدولية التي أسهمت في تحقيقه، ومؤكدة أن مثل هذه المبادرات تعكس أهمية الحوار والتفاهم وتكرّس مبادئ حسن الجوار والتعايش السلمي.

كما أعربت الوزارة عن أملها في أن يسهم الاتفاق في ترسيخ الأمن والاستقرار بالمنطقة، بما ينعكس إيجاباً على شعوبها، ويعزز فرص التنمية والتعاون الإقليمي.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الهند وباكستان وافقتا على وقف إطلاق النار بشكل كامل وفوري، بعد محادثات مطولة بوساطة أمريكية.

وفي منشور على منصة “تروث”، قال ترامب: “بعد محادثات طويلة بوساطة أمريكية، سعيد بالإعلان عن موافقة الهند وباكستان على وقف إطلاق النار بالكامل وبشكل فوري.. أهنئ البلدين على الفطنة المشتركة والذكاء العظيم”.

ويأتي هذا الإعلان بعد ساعات من بيان لوزارة الخارجية الأمريكية، أكدت فيه أن وزير الخارجية ماركو روبيو بحث مع القائد العام للجيش الباكستاني، الجنرال عاصم منير، سبل التهدئة وعرض مساعدة واشنطن على إسلام آباد لتسوية النزاع مع نيودلهي.

من جهته أعلن وزير الخارجية الباكستاني، أن إسلام آباد ونيوديلهي اتفقتا على وقف إطلاق النار بشكل فوري ودخوله حيذ التنفيذ.