ليبيا ترحب باتفاق «وقف إطلاق النار» وتدعو لتعزيز الاستقرار الإقليمي

رحبت وزارة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في منطقة الخليج العربي، معربةً عن تقديرها للجهود الحثيثة التي أسهمت في تحقيق هذا الإنجاز، ومؤكدة دعمها الكامل للمبادرات والمساعي الرامية إلى الوصول لاتفاق دائم وشامل يعزز الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي.

وأوضحت الوزارة في بيان صادر من طرابلس أن هذا الاتفاق يمثل خطوة بناءة نحو ترسيخ تهدئة شاملة ومستدامة، بما يسهم في صون أمن المنطقة والحد من التوترات، ويؤكد احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها وأمنها واستقرارها.

كما شددت الوزارة على أن تحقيق الأمن والسلام الدائمين لا يمكن أن يتم إلا عبر تغليب لغة الحوار والالتزام بالحلول السلمية، وتفعيل القنوات الدبلوماسية كخيار استراتيجي لمعالجة النزاعات.

وفي هذا السياق، أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن بالغ تقديرها للجهود التي بذلها الوسطاء والمفاوضون لإبرام هذا الاتفاق، مشيدة بروح المسؤولية التي تحلوا بها، ومؤكدة دعمها المتواصل لكل الجهود الدبلوماسية الرامية إلى تعزيز السلام والأمن الدوليين.