ليبيا ترحب بالاتفاق الأمريكي الإيراني وتؤكد دعمها للحلول السلمية

رحبت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في ليبيا بالإعلان عن التفاهم القائم بين الولايات المتحدة الأمريكية والجمهورية الإسلامية الإيرانية، والذي يهدف إلى إرساء مسار للسلام بين الجانبين والتقدم نحو الالتزام بالقانون الدولي عبر الوسائل الدبلوماسية.

وأعربت الوزارة، في بيان رسمي، عن تقديرها لجهود الشركاء والدول التي أسهمت في دعم مسار التوصل إلى هذا الاتفاق، مؤكدة أهمية الدور الذي يلعبه الحوار والدبلوماسية في معالجة النزاعات وتحقيق التسويات السلمية بين الدول.

وأكد البيان دعم ليبيا لجميع المبادرات والمساعي الرامية إلى خفض التوترات وترسيخ الاستقرار، مشددًا على أهمية تعزيز الحلول السلمية كخيار أساسي في التعامل مع القضايا الدولية.

كما أعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي عن أملها في أن يسهم هذا التفاهم في تقليل حدة التوترات في المنطقة، وفتح آفاق أوسع للتعاون بين الأطراف المعنية بما يخدم الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

وجددت الوزارة التزام دولة ليبيا بدعم كل الجهود الدولية الهادفة إلى تعزيز الحوار والتعاون بين الدول، بما ينسجم مع مبادئ القانون الدولي ويعزز فرص السلام الدائم.